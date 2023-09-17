Ведущий и его избранница забрали маленького мальчика из детдома, где он находился с четырех месяцев.

Украинский телеведущий Тимур Мирошниченко и его жена Инна поделились историей своего названного сына Марселя, которого они недавно взяли из детдома. Избранница шоумена рассказала о матери мальчика, а также призналась, как реагировала на его диагнозы.

От Марселя отказались еще в роддоме. Мать мальчика, как рассказала жена Мирошниченко, не знала, что ждет ребенка. Малыш родился в очень тяжелом состоянии. Ему делали операцию. Первые четыре месяца своей жизни Марсель находился в больнице. Его передали в детдом лишь тогда, когда он научился самостоятельно дышать.

"По документам, мама не знала, что она беременна, пока не начала рожать. Затем он провел четыре месяца в интенсивной терапии. Там ему сделали сложную операцию, у него были определенные пороки системы пищеварения, не совместимые с жизнью... Он четыре месяца боролся для того, чтобы выйти на ту точку старта, с которой дети начинают жизнь - это вес и возможность самостоятельно дышать", - рассказала Мирошниченко на видео, которое ко Дню усыновления опубликовали в Unicef.

Интервью, которое 17 сентября смогли увидеть украинцы, было записано что до того, как Мирошниченки забрали Марселя домой. Тогда они только ездили к мальчику в детдом на Житомирщине.

Жена ведущего рассказывала, что когда им зачитывали диагнозы ребенка, они сразу поняли, что не будут от него отказываться. Он упорно боролся за эту жизнь, а потому точно должен найти свою семью, решила избранница Мирошниченко.

В комментариях пользователи поблагодарили ведущего и его жену за то, что они решили публично рассказывать об усыновлении. Юзеры пишут:

"Очень огромное сердце у вашей семьи. Пусть вам всегда везет, а маленькому Марселю - желаю лучшей судьбы и много-много любви!"

"Слезы счастья от того, что в этом мире есть такие светлые люди"

"Большое спасибо, что осчастливили этого замечательного мальчика. Пусть по вашему примеру семьи, которые действительно хотят усыновить ребенка, не побоятся и сделают это".

Напомним, недавно жена Мирошниченко рассказала о пороке своего сына из детдома. Она поняла, почему все отказывались от мальчика, когда начала изучать его диагнозы.

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