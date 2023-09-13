Сейчас она бы хотела увидеть врачей, которые все же смогли спасти жизнь мальчика.

Жена ведущего Тимура Мирошниченко, адвокат Инна, рассказала, что начала больше узнавать о состоянии здоровья своего приемного сына. Летом она и ее избранник забрали мальчика из детдома, сейчас они помогают ему привыкнуть к новой жизни, а также занимаются его лечением.

"Вчера до ночи читала медицинские научные журналы о пороке, с которым родился Марсель, и из-за которого был прооперирован (гастрошизис). Поняла, что большинство врачей, с которыми мы контактировали, не осведомлены относительно его особенности. Потому что встречается этот порок крайне редко. Один случай на 10-30 тысяч беременностей. Поняла, почему все в очереди отказывались от него. Потому что, наверное, тоже разбирались. Так только мы такие: "Ребенок есть? Берем! Потом будем разбираться", - призналась жена Мирошниченко.

Она объяснила, что врачи, которые оперировали ее приемного сына, тоже могли мало знать о его редком пороке. Поэтому жена ведущего очень благодарна медикам, которые все же спасли жизнь ребенка.

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"То есть врачи, которые спасали ему жизнь, с высокой вероятностью тоже встречали такой недостаток только в научной литературе. Но сделали все как можно лучше. Бесплатно (несмотря на дорогостоящие реанимационные мероприятия)... Хочу найти всех врачей, медицинских братьев и сестер, весь персонал, которому мы обязаны жизнью сына, и обнять их крепко-крепко" - добавила Мирошниченко.

Напомним, ранее жена Мирошниченко откровенно рассказала о воспитании сына из детдома. Она объяснила, что это очень тяжело, но сдаваться женщина не планирует.

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