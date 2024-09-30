Украинский певец Владислав Каращук, который известен под сценическим псевдонимом Laud, высказался о неоднозначной позиции Ивана Дорна относительно войны.
Он рассказал, что в 2016 году был подопечным певца на вокальном шоу "Голос Страны". Тогда, по словам Влада, ему нравилось творчество Дорна и его любовь к экспериментам в музыке. Но после начала полномасштабной войны, Laud изменил свое отношение к артисту.
"Сейчас он переиграл со своей свободой - это 100%. Я думаю, он не определился со стороной и ценностями. Он уехал из Украины, у него выходят треки с россиянами", - сказал Каращук в проекте "Муз_Тренд".
Он также добавил, что после окончания талант-шоу они не поддерживают общение.
Что известно о позиции Ивана Дорна во время войны в Украине
После начала полномасштабного вторжения Дорн уехал за границу. Некоторое время он активно высказывал свою позицию и осуждал кровавый режим диктатора. Однако затем в сети появилась информация, что Иван выступает перед россиянами не в РФ, а в других странах мира. Также артист заявлял, что не планирует возвращаться в Украину из-за вероятной мобилизации.
Напомним, ранее известный украинский рэпер OTOY раскритиковал Ивана Дорна.