Он также рассказал, поддерживает ли с ним связь во время войны.

Украинский певец Владислав Каращук, который известен под сценическим псевдонимом Laud, высказался о неоднозначной позиции Ивана Дорна относительно войны.

Он рассказал, что в 2016 году был подопечным певца на вокальном шоу "Голос Страны". Тогда, по словам Влада, ему нравилось творчество Дорна и его любовь к экспериментам в музыке. Но после начала полномасштабной войны, Laud изменил свое отношение к артисту.

"Сейчас он переиграл со своей свободой - это 100%. Я думаю, он не определился со стороной и ценностями. Он уехал из Украины, у него выходят треки с россиянами", - сказал Каращук в проекте "Муз_Тренд".

Он также добавил, что после окончания талант-шоу они не поддерживают общение.

Что известно о позиции Ивана Дорна во время войны в Украине

После начала полномасштабного вторжения Дорн уехал за границу. Некоторое время он активно высказывал свою позицию и осуждал кровавый режим диктатора. Однако затем в сети появилась информация, что Иван выступает перед россиянами не в РФ, а в других странах мира. Также артист заявлял, что не планирует возвращаться в Украину из-за вероятной мобилизации.

Напомним, ранее известный украинский рэпер OTOY раскритиковал Ивана Дорна.

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