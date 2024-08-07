Стало известно, какой гонорар получит певец.

Известный украинский певец Иван Дорн, который ранее признался, почему боится возвращаться в Украину, выступит перед россиянами. Как известно, после начала полномасштабного вторжения артист сбежал за границу.

Дорн, живя в Европе, высказывал свою позицию относительно войны и исполнял украиноязычные хиты. Однако общается он преимущественно на русском и возвращаться на родину не планирует. А сейчас стало известно, что Иван начал брать заказы на корпоративы от россиян, сообщает Telegram-канал "Shot".

Исполнитель решил изменить свою позицию и, несмотря на войну в Украине, будет веселить жителей страны-агрессора. Известно, что перед россиянами он выступит за 45 тысяч долларов. Поскольку знаменитости запрещено давать концерты в РФ, он споет для россиян в Казахстане.

Видео дня

В райдере певца, который распространил Telegram-канал, указано, что у присутствующих на корпоративе должна быть "нейтральная позиция" относительно войны. Также отмечается, что могут быть отклонения, которые обсуждаются. Главное для беглеца, чтобы не было пророссийских провокаций на концерте.

Выступление Дорна продлится 40-45 минут. Он будет исполнять русскоязычный репертуар. Более того, недавно артист заявил, что возобновил общение с родственниками из России.

Позиция Дорна относительно войны

После 24 февраля 2022 года Иван публично осудил вторжение России в Украину. За это он попал в список артистов, которым запрещено гастролировать и приезжать в РФ.

Также исполнитель заявлял, что он прекратил работу с российскими певцами и брендами. Его музыкальный лейбл "Masterskaya" закрыл свой музыкальный каталог для России и Беларуси. Однако сейчас Дорн, похоже, изменил свои взгляды и хочет получать кровавые рубли от россиян, пока его страна борется с оккупантами.

Напомним, ранее Иван Дорн внезапно попросил прощения перед украинцами. Артист вспомнил свое скандальное интервью Юрию Дудю.

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