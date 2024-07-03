Иван Дорн объяснил свою позицию.

Известный украинский певец Иван Дорн еще до полномасштабного российского вторжения выехал за границу. Там он живет уже более двух лет. Возвращаться на родину он не планирует.

По словам артиста, он боится возвращаться в Украину, потому что из-за мобилизации потом не сможет выехать обратно.

"С момента начала войны я не был в Киеве. Приехать не трудно, но вернуться будет сложнее, если ты мальчик от 18 до 60 лет, который попадает под мобилизацию. Я хочу, чтобы все знали, что всегда и везде за границей я остаюсь украинским артистом и топлю за Украину, но при этом со своим нарративом, со своим контекстом", - признался певец на казахском YouTube-канале Dope soz.

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Стоит отметить, что на украинский язык Дорн полноценно так и не перешел. При этом он говорит, что отвечает людям на украинском, если они на этом языке к нему обращаются. Своих детей он также учит украинскому.

"На украинский язык тоже начал налегать: детям больше украинских кружков ставить на украинском языке, и сами мы начали разговаривать с теми, кто с нами на украинском говорит, на украинском отвечать. Больше уважать это начали", - поделился артист.

Напомним, ранее известный украинский певец резко высказался об Иване Дорне. Он отметил, что считает его своим другом, но все равно критикует.

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