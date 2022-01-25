Сам LAUD объяснил, что песня Head Under Water была записана в 2018 году, но с тех пор прошла значительную обработку.

Украинского певца и финалиста нацотбора на Евровидение 2022 LAUD дисквалифицировали из-за того, что его песня Head Under Water была обнародована в 2018 году. А это нарушает правила национального отбора.

Поэтому LAUD не будет участвовать в финале нацотбора 12 февраля. Вместо него примет участие Barleben с песней Hear My Words, сообщает "Суспільне".

Согласно правилам нацотбора на Евровидение, песня не должна обнародоваться, выходить в релиз и/или выполняться публично, быть доступной для общественности и не использоваться ни в каких коммерческих целях до 1 сентября 2021 года.

Поэтому оргкомитет нацотбора провел дополнительную проверку и обнаружил, что песня Head Under Water была опубликована ее автором Дэниэлом Ботингом на его YouTube-канале e 2018 году.

"Правила Национального отбора включают четкое ограничение на любое обнародование", — сказал продюсер и руководитель компании "Френдс О ТВ" Алексей Гончаренко.

Сам LAUD объяснил, что песня Head Under Water была записана в 2018 году, но с тех пор прошла значительную обработку: "С 2018 года песня прошла значительную переработку, у нее появились новая форма, аранжировка".

По словам певца, единственный официальный релиз песни состоялся в декабре 2021 года в его втором сольном альбоме DUAL.

Поэтому список финалистов нацотбора на Евровидение 2022 такой:

Alina Pash - "Тени забытых предков"

Barleben - Hear My Words

Cloudless - All be alright

Kalush Orchestra - Stefania

Michael Soul - Demons

Our Atlantic - Моя Любовь

Roxolana - GIRLZZZZ

Wellboy - Nozzy Bossy

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Ранее были объявлены имена ведущих национального отбора на Евровидение 2022. В этом году нацотбор будут вести Маша Ефросинина и Тимур Мирошниченко.

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