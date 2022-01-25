Украинского певца и финалиста нацотбора на Евровидение 2022 LAUD дисквалифицировали из-за того, что его песня Head Under Water была обнародована в 2018 году. А это нарушает правила национального отбора.
Поэтому LAUD не будет участвовать в финале нацотбора 12 февраля. Вместо него примет участие Barleben с песней Hear My Words, сообщает "Суспільне".
Согласно правилам нацотбора на Евровидение, песня не должна обнародоваться, выходить в релиз и/или выполняться публично, быть доступной для общественности и не использоваться ни в каких коммерческих целях до 1 сентября 2021 года.
Поэтому оргкомитет нацотбора провел дополнительную проверку и обнаружил, что песня Head Under Water была опубликована ее автором Дэниэлом Ботингом на его YouTube-канале e 2018 году.
"Правила Национального отбора включают четкое ограничение на любое обнародование", — сказал продюсер и руководитель компании "Френдс О ТВ" Алексей Гончаренко.
Сам LAUD объяснил, что песня Head Under Water была записана в 2018 году, но с тех пор прошла значительную обработку: "С 2018 года песня прошла значительную переработку, у нее появились новая форма, аранжировка".
По словам певца, единственный официальный релиз песни состоялся в декабре 2021 года в его втором сольном альбоме DUAL.
Поэтому список финалистов нацотбора на Евровидение 2022 такой:
- Alina Pash - "Тени забытых предков"
- Barleben - Hear My Words
- Cloudless - All be alright
- Kalush Orchestra - Stefania
- Michael Soul - Demons
- Our Atlantic - Моя Любовь
- Roxolana - GIRLZZZZ
- Wellboy - Nozzy Bossy
Читайте такжеKAZKA выпустила клип об очень болезненном расставании (видео)
Ранее были объявлены имена ведущих национального отбора на Евровидение 2022. В этом году нацотбор будут вести Маша Ефросинина и Тимур Мирошниченко.