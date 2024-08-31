OTOY назвал Дорна талантливым человеком без четкой позиции.

Украинский рэпер Вячеслав Дрофа, он же OTOY, высказался о певце Иване Дорне, который планировал выступить перед россиянами. Артист прокомментировал неоднозначную позицию беглеца относительно войны в Украине.

После начала полномасштабного вторжения Дорн выехал за границу. Долгое время он активно высказывал свою позицию и осуждал путинский режим. Впоследствии исполнитель неожиданно перешел на русский, а в сети появлялись новости, что Иван выступает перед россиянами не в РФ, а в других странах мира. Также артист заявлял, что не планирует возвращаться в Украину.

В интервью для издания "Фокус" OTOY отметил, что дружил с Дорном. Однако сейчас у него негативное отношение к коллеге. Он указал, что не поддерживает общение с беглецом и не понимает его поступков.

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"Сейчас отношусь к нему негативно. Потому что это ужасно, понимать, что деньги управляют миром, понимать, что человек готов продать свою честь. Я бы за любые деньги не выступил перед россиянами, пошли они. И желаю всем им только смерти. Если у Ивана другая позиция, мне искренне жаль", - отметил Дрофа.

По словам OTOY, он считает, что у Дорна нет четкой позиции. Певец убежден, что с популярностью коллеги и количеством ресурсов, которые у него есть, он мог бы немало сделать для Украины. Однако Иван выбрал другой путь.

"Мне не хватает четкости в его позиции. Совсем не хватает, как и поступков и деятельности, учитывая тот ресурс, который он имеет как медийный, так и аудиториальный. Мне искренне грустно, потому что я восхищался Иваном, считал его невероятным артистом. Какой он на самом деле? Он невероятно талантливый человек. Мне кажется, просто у него не то окружение, возможно", - подытожил Вячеслав.

Что известно об OTOY

В своей музыке артист сочетает традиционный хип-хоп с элементами электронной музыки. OTOY также известен своей активной общественной позицией. Он участвовал во многих благотворительных акциях и инициативах в поддержку украинских воинов и пострадавших от войны. Среди самых популярных песен рэпера "Шукали вчора", "Судоми", "Недоступна".

Напомним, ранее Иван Дорн признался, почему боится возвращаться в Украину.

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