Пара была в браке 6 лет.

Популярная украинская блогерша Алина Шаманская сообщила, что официально развелась со звездой "Квартала" Русланом Ханумаком. Она рассказала о первых впечатлениях от нового статуса.

В своем Instagram Шаманская заявила, что 11 марта 2024 года суд принял их иск о разводе. Сейчас блогерша счастлива и наслаждается новым статусом. Она говорит, что ни разу не пожалела о решении развестись:

Я официально разведена и совсем не разъяренная, а счастливая. Я очень рада, что я приняла это решение. Ни разу за это длительное время у меня не было ни одного сомнения, ни разу я не пожалела о своем выборе, теперь передо мной просто миллиарды, миллионы путей. Я буду выбирать тот, который я захочу. Я свободная, сильная, независимая, молодая и красивая и вся жизнь впереди. Видео дня

Также Шаманская добавила, что не идеализирует развод. Она подчеркнула, что этот процесс всегда болезненный, потому что родные люди становятся чужими. При этом она подчеркнула, что не нужно быть рядом с мужчиной, в отношениях с которым не все хорошо. Все страдания, по ее словам, со временем пройдут.

"Не хочу идеализировать эту историю, потому что сначала будет больно. Это смерть семьи, какая бы она ни была. Но "это больно" можно пережить с помощью специалистов, с помощью самопознания, внутреннего роста, построения внешней опоры. Время лечит абсолютно все, как бы банально не звучало, абсолютно все в этом мире можно пережить. Боль становится все меньше и меньше. Сначала, конечно, депрессии, невозможность засыпать и просыпаешься постоянно в тревоге, чего-то не хватает, больно, а потом все переживешь", - указала Алина.

К слову, Ханумак и Шаманская познакомились в 2016 году. Через год влюбленные поженились и у них родился сын Артур. О разрыве отношений пара объявила в январе 2023 года.

Напомним, ранее Руслан Ханумак признался, изменял ли Алине Шаманской.

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