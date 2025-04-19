Актрису заметили на свидании с неизвестным ухажером.

Украинский блогер-сплетник Богдан Беспалов со ссылкой на собственные источники сообщил, что известная украинская актриса Наталка Денисенко разводится с мужем. Пара состояла в браке семь лет, но сейчас они больше не вместе и думают, как объявить об этом поклонникам.

Как известно, в 2022 году муж звезды "Крепостной", "Домик на счастье" и других сериалов - актер Андрей Фединчик - мобилизовался в ВСУ. С 2022 года супруги мало времени проводили вместе и редко виделись, что также могло повлиять на их отношения. Сейчас они решают, как сообщить о своем разводе, чтобы избежать репутационных рисков для артистки.

Однако после новости о возможном разводе Беспалов распространил еще некоторую информацию о личной жизни знаменитости. В своем Telegram-канале BespaLOVmedia звездный обозреватель опубликовал сообщение инсайдера, который рассказал, что видел Денисенко в компании другого мужчины.

Видео дня

Женщину застали на свидании с неизвестным в Киеве, с которым она провела вместе вечер. Также инсайдер стал свидетелем их поцелуя. Парочка держалась за руки и поужинала в кафе.

"13 апреля видели Наталку. Она вышла из своей машины и села в машину с мужчиной. Через минут 30-40 оба вышли из машины. Мужчина этот ее поцеловал в губы. Они вместе под ручку пошли в кафе. Она меня разочаровала. Потому что всегда о семейных ценностях, а по факту..." - рассказал инсайдер.

Сама знаменитость пока никак не комментировала слухи и возможные изменения в своей личной жизни. Однако в ее соцсетях в последнее время не появляются совместные кадры с мужем, а о нем она рассказывает все реже. Денисенко и Фединчик поженились в 2017 году. У них есть общий сын Андрей, которому сейчас уже семь лет.

Напомним, ранее Наталка Денисенко рассказала, что ей предлагали сниматься в РФ во время войны. Актриса отметила, что получала письма от российских режиссеров. Они писали ей на английском, вероятно, чтобы артистка не догадалась об их происхождении. Знаменитость призналась, как она тогда отреагировала и общается ли с друзьями из России сейчас.

Вас также могут заинтересовать новости: