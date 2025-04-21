Наталка Денисенко впервые отреагировала на слухи о разводе с мужем-воином

Она заявила, что будет радоваться жизни на все 100 процентов.

Недавно блогер Богдан Беспалов сообщил, что актерское семейство Наталка Денисенко и Андрей Фединчик разводятся. По его словам, пока пара это скрывает и думает о том, как правильно об этом рассказать, чтобы Наталка не понесла репутационные риски.

На это заявление уже отреагировала Денисенко. На своей странице в Инстаграмм она опубликовала видео, на котором катается на качели и добавила подпись:

"Пока Бог дает мне жизнь, я буду ею наслаждаться на все 100 процентов. А кто хочет - может "перемыть мне косточки"".

Интересно, что Беспалов также "слил" информацию о том, что на днях Денисенко застукали за поцелуями с другим мужчиной.

Видео дня

"13 апреля видели Наталку. Она вышла из своей машины и села в машину с мужчиной. Через минут 30-40 оба вышли из машины. Мужчина этот ее поцеловал в губы. Они вместе под ручку пошли в кафе. Она меня разочаровала. Потому что всегда о семейных ценностях, а по факту..." - рассказал инсайдер.

И "вишенка на торте" - в сети уже появилось заявление Денисенко на расторжение брака. По словам Беспалова, пара разводится через суд, так как у них есть общий сын Андрей.

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