Также он рассказал, кто стал инициатором завершения отношений.

Недавно обозреватель украинского шоу-бизнеса Богдан Беспалов со ссылкой на свое сообщество сплетников рассказал, что известные украинские супруги Наталка Денисенко и Андрей Фединчик разводятся.

И пока звездные супруги официально не комментируют эти слухи, Беспалов опубликовал фото заявления о расторжении брака пары.

"Предоставляю подтверждение из реестра относительно развода Наталки Денисенко. Пока нет выписок, потому что дело сейчас в суде", - написал блогер.

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Также он отметил, что инициатором завершения отношений стала сама актриса.

"Она подала на расторжение брака в этом году. Есть несовершеннолетний ребенок, процесс может затянуться", - добавил Беспалов.

К слову, Наталка Денисенко вышла замуж за Андрея Фединчика в 2017 году. Вместе они снималась в сериале "Клан ювелиров". Пара воспитывает общего сына Андрея, которому 8 лет. В начале полномасштабной войны Андрей пополнил ряды ВСУ.

Напомним, ранее актрису Наталку Денисенко застали за поцелуем с другим мужчиной на фоне слухов о разводе.

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