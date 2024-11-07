Актриса приготовила мужу вкусный ужин в честь возвращения.

Украинская актриса Наталка Денисенко устроила теплый прием своему мужу Андрею Фединчику, который временно вернулся домой с передовой. Звезда сериала "Крепостная" поделилась трогательными кадрами встречи в Instagram.

Наталка встретила любимого настоящим "пиром": на столе красовались украинский борщ, румяные куриные ножки, "Шуба" и овощной салат.

"Когда у меня контент "хозяйка", значит только одно", - в шутку написала актриса.

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На фото видно, как счастливая Наталка крепко обнимает и целует Андрея после длительной разлуки. В ее глазах сияют радость и любовь.

Что известно о Наталке Денисенко

Наталка Денисенко - талантливая украинская актриса театра, кино и дубляжа. Актрису знают по ролям в популярных сериалах, таких как "Крепостная", "Клан ювелиров", "За витриной" и других. Кроме съемок, она активно работает в театре и занимается дубляжем. Ее голосом разговаривают героини известных мультфильмов, например, Радость из "Головоломки".

С 2017 года Наташа замужем за актером Андреем Фединчиком, с которым воспитывает сына. С началом полномасштабной войны актриса активно занимается волонтерством и поддерживает украинских защитников.

Напомним, Наталка Денисенко рассказала об отношениях на расстоянии с мужем-воином.

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