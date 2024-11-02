Она также дала советы украинкам, которые ждут любимых с фронта.

Звезда сериала "Крепостная" актриса Наталка Денисенко, муж которой Андрей Фединчик с начала войны ушел в ВСУ, рассказала об отношениях с ним на расстоянии.

Она отметила, что несмотря на постоянные переживания за любимого, она не останавливает собственную жизнь и не сидит постоянно дома. Что и призывает делать всем женщинам, кто ждет своих воинов.

"Хочется призвать женщин, что просто останавливать свою жизнь и ждать - это путь в никуда. Энергии нашим мужчинам это точно не добавит. Еще у меня такой муж, который всегда меня поддерживал во всем. Поэтому, когда он видит, что у меня какие-то гастроли, что я счастлива, что я иду на какую-то вечеринку, он только "за". Конечно, скучаю, но помогают онлайн-отношения с мужем, в том числе и сексуальные, типа онлайн. И я призываю всех женщин, чтобы они это делали. Нужно поддерживать этот огонь, потому что без этого вообще никак", - рассказала актриса в проекте "Міста".

Она также отметила, что важно поддерживать связь со всеми членами семьи. Например, сама Наталка пытается постоянно делать все, чтобы их общий 7-летний сын общался с папой.

"Он знает, что папа защищает нас, что он борется, работает и что он скоро приедет. Я очень много сил вкладываю, чтобы у него было присутствие папы".

К слову, Наталка Денисенко и Андрей Фединчик поженились в 2017 году. Уже через год у влюбленных родился сын Андрей.

В первые дни войны актер стал на защиту родной страны. По словам Денисенко, они сейчас редко видятся, однако когда муж приезжает домой - это всегда праздник.

Напомним, ранее Наталка Денисенко показала мужа-воина и рассказала, какой подарок он привез с фронта.

Вас также могут заинтересовать новости: