Отца Насти Каменских не стало в январе 2021 года.

Популярная украинская певица Настя Каменских, выступающая под творческим псевдонимом NK, растрогала сеть семейным снимком в День отца.

Читайте такжеСтрастный поцелуй Пугачевой с Галкиным попал на видеоКадр артистка разместила на своей странице в Instagram. На нем она запечатлена со своим папой.

"Папа, я так скучаю. Ты самый лучший отец, который только может быть. Спасибо тебе за все", - написала Каменских.

Напомним, 25 января 2021 года Настя сообщила о смерти своего отца Алексея Иосифовича. Знаменитого концертного директора хора имени Г. Веревки не стало на 82-м году жизни.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в День отца, который отмечается 20 июня, поздравил своего папу с праздником и опубликовал фото с ним.

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Автор: Ольга Робейко