У Каменских умер отец / instagram.com/kamenskux
Украинская певица Настя Каменских сообщила о смерти своего отца Алексея Иосифовича в Instagram.
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Знаменитого концертного директора хора имени Г. Веревки не стало на 82 году жизни.
"Я любима, пап... Всегда была любима тобой, а теперь своим мужем! Я помню, что любовь самое главное! Ты меня научил любить, и я научу своих детей! Спасибо, что был моим папой! Самым добрым, самым веселым, заботливым, интересным, умным, мудрым и сильным! Пожалуйста, приходи ко мне почаще во снах. Я люблю тебя, пап", - написала певица.
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