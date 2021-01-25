Певица потеряла отца.

Украинская певица Настя Каменских сообщила о смерти своего отца Алексея Иосифовича в Instagram.

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Знаменитого концертного директора хора имени Г. Веревки не стало на 82 году жизни.

"Я любима, пап... Всегда была любима тобой, а теперь своим мужем! Я помню, что любовь самое главное! Ты меня научил любить, и я научу своих детей! Спасибо, что был моим папой! Самым добрым, самым веселым, заботливым, интересным, умным, мудрым и сильным! Пожалуйста, приходи ко мне почаще во снах. Я люблю тебя, пап", - написала певица.

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Автор: Диана Могилевич