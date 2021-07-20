Экс-участница известного в прошлом дуэта "Алиби" отдыхает в Одессе и щедро делится своими фото в купальнике.

Певица Анна Завальская, отправилась на отпуск в Одессу. Звезда дуэта "Алиби" поразила фанатов новыми "пляжными" фото, на которых она хвастается стальным прессом в красном бикини.

Новые фотографии 39-летняя Завальская опубликовала на своей странице в Instagram.

Певица показала стройную фигуру на фоне отеля, где она остановилась. Завальская написала, что она не удержалась и "изменила" своему черному купальнику, выбрав вместо него красный.

Экс-участница "Алиби" ошеломила пользователей Сети идеальными формами своего тела. В комментариях певице пишут только добрые и лестные комплименты.

"Какая фигурка", "пресс просто бомба", "это точно огненное Алиби", "вы красавица", "купальник очень идет", "такая маленькая, такая худенькая" - фанаты в восторге от стального пресса певицы.

Дуэт "Алиби" - справка УНИАН

Дуэт, который состоял из двух сестер Анны и Ангелины Завальских, просуществовал более 10 лет ( с 2001 по 2012).

Сестры с 5 лет выступали в фольклорном коллективе "Струмочок". В 1997 году окончили музыкальную школу по классу скрипки. В 1998-2000 годах Анна и Ангелина были солистками квартета "Капучино".

6 апреля 2001 года появился проект "Алиби", который помогал раскручивать Дмитрий Климашенко. Затем за продюсирование дочерей взялся их отец Александр Завальский. Успех группе "Алиби" принесли композиции "Да или нет", "С чистого листа" и многие другие.

С 2012 года певицы почти не выступали, но в марте 2019 они заявили о возрождении дуэта.

В феврале 2021 года сестры Завальские пришли на слепые прослушивания шоу "Голос країни". К ним повернулись сразу 4 судьи, но певицы не захотели участвовать в проекте.

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Автор: Полина Кузенко