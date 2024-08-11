Представители исполнительницы прокомментировали сходство образов Дорофеевой и Арианы Гранде.

Украинская певица Надя Дорофеева, которая на днях выпустила новый трек "Нитроглицерин", выбрала фото для песни на музыкальных платформах, которое очень похоже на обложку для композиции американской артистки Арианы Гранде. Из-за этого украинку заподозрили в плагиате.

Стоит указать, что образы Дорофеевой и Гранде на снимках очень похожи. Знаменитости позируют в черных масках с большими ушами, а сами кадры черно-белые. Команда Надежды отреагировала на упреки в сети о плагиате. В комментарии для "Музвар" они прокомментировали сходство образов певиц.

Представители артистки отмечают, что сходство фотографий - это совпадение. А маску с ушами называют изюминкой Дорофеевой, потому что на своих концертах она часто выступает в подобных головных уборах.

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"Это действительно совпадение. На первый взгляд, есть определенное сходство между этими фотографиями, которое проявляется в подобном ракурсе и черно-белой обработке. Однако хотим подчеркнуть, что команда DOROFEEVA всегда работает над созданием уникального контента, который отражает собственный стиль и видение артистки. Тем более, что тема ушек - уже визитная карточка сценического образа артистки, которые трансформируются с каждым периодом творчества. Так, сначала, их можно было увидеть в клипе "На самоті", впоследствии - во время концертных выступлений, в клипе "Хай пишуть", на афишах осеннего тура и Дворца спорта, и теперь на обложке трека "Нітроглицерин", - указала команда исполнительницы.

Напомним, ранее Надя Дорофеева попала в больницу и пожаловалась на проблемы со здоровьем.

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