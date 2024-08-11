Украинская певица Надя Дорофеева, которая на днях выпустила новый трек "Нитроглицерин", выбрала фото для песни на музыкальных платформах, которое очень похоже на обложку для композиции американской артистки Арианы Гранде. Из-за этого украинку заподозрили в плагиате.
Стоит указать, что образы Дорофеевой и Гранде на снимках очень похожи. Знаменитости позируют в черных масках с большими ушами, а сами кадры черно-белые. Команда Надежды отреагировала на упреки в сети о плагиате. В комментарии для "Музвар" они прокомментировали сходство образов певиц.
Представители артистки отмечают, что сходство фотографий - это совпадение. А маску с ушами называют изюминкой Дорофеевой, потому что на своих концертах она часто выступает в подобных головных уборах.
"Это действительно совпадение. На первый взгляд, есть определенное сходство между этими фотографиями, которое проявляется в подобном ракурсе и черно-белой обработке. Однако хотим подчеркнуть, что команда DOROFEEVA всегда работает над созданием уникального контента, который отражает собственный стиль и видение артистки. Тем более, что тема ушек - уже визитная карточка сценического образа артистки, которые трансформируются с каждым периодом творчества. Так, сначала, их можно было увидеть в клипе "На самоті", впоследствии - во время концертных выступлений, в клипе "Хай пишуть", на афишах осеннего тура и Дворца спорта, и теперь на обложке трека "Нітроглицерин", - указала команда исполнительницы.
Напомним, ранее Надя Дорофеева попала в больницу и пожаловалась на проблемы со здоровьем.