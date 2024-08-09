Артистка показалась в больничной палате.

Известная украинская певица Надя Дорофеева напугала своих поклонников. Исполнительница попала в больницу и пожаловалась на состояние здоровья.

В своем Instagram артистка вышла на связь и опубликовала фотографию из больничной палаты. Как отметила знаменитость, у нее возникли проблемы со здоровьем. По словам Надежды, после загруженного графика и рабочих будней ее самочувствие ухудшилось.

"Любишь много работать, люби и лечиться", - написала под фото Дорофеева.

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Исполнительница не стала делиться подробностями и не рассекретила, какие проблемы со здоровьем у нее есть. В то же время звезда обозначила на кадре столичную ортопедическую клинику. Вероятно, из-за постоянных физических нагрузок у Дорофеевой могли возникнуть проблемы с функционированием костно-мышечной системы.

К слову, Надежда часто делится с поклонниками подробностями своей жизни. Недавно артистка жаловалась на постоянные головные боли. По ее словам, с 19 лет она страдает из-за мигрени.

Напомним, ранее Надя Дорофеева выпустила новую песню о мотивации и внутренней силе "Нитроглицерин".

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