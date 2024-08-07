Артистка представила нестандартный для себя клип.

Известная украинская певица Надя Дорофеева выпустила новый ритмичный трек "Нитроглицерин" и клип к нему. Новая музыкальная работа исполнительницы войдет в ее будущий полноформатный альбом.

В новой песне артистка спела об ошибках и болях прошлого, которые каждый раз делают людей сильнее и дают мотивацию двигаться вперед.

"Нитроглицерин" - это мощная энергия, которая спрятана в наших болевых точках и ранах прошлого, которая делает нас смелее и сильнее. Моя сила - в благодарности за все, что было, принятии и готовности идти дальше", - поделилась Дорофеева.

Клип несколько отличается от предыдущих роликов Надежды. На этот раз певица решила не сниматься в видео. Главной героиней клипа стала танцовщица Марина Кущева. По словам знаменитости, девушка смогла почувствовать и передать своим танцем рефлексию Дорофеевой.

"Концепт видео - в мотивации, которую каждый из нас находит и теряет по несколько раз в день. Когда кажется, что окружающему миру уже нечего предложить, а самым правильным решением будет просто остановиться на месте и перестать действовать. Самое главное и одновременно самое сложное - найти тот первый шаг к своей искре. И неважно, шагая, уверенно стоя на ногах или просто начав к ней ползти, находя силы по дороге", - отметила Надежда в описании под видео.

Слова к песне создал муж артистки - ресторатор и музыкант Миша Кацурин. Это, кстати, уже не первая композиция в репертуаре Дорофеевой, с которой ей помогает любимый.

Реакция слушателей

"Песня крутая, клип просто вау, ты невероятная. Ждем альбом"

"Надя, с первых нот влюбилась в песню. Это будет новый летний хит. Спасибо за такую замечательную песню"

"Вау, бомбезный клип! А песня так вообще разрыв"

"Слов нет, как выразить свое чувство любви... Поет душа"

Напомним, ранее Надя Дорофеева спела о парнях-нарциссах в новой песне "Хартбит".

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