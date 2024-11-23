Мама приехала поддержать звездную дочь во Дворец Спорта.

Известная украинская певица Надя Дорофеева в пятницу, 22 ноября, дала большой сольный концерт в столичном Дворце Спорта, где посмотреть на шоу звезды собрались 10 тысяч зрителей. Однако среди всех поклонников самым важным человеком, который присутствовал на выступлении, была мама артистки - Ольга.

Женщина приехала на важное для дочери событие, чтобы поддержать ее и разделить этот важный день с ней. В последнее время исполнительница очень редко показывает свою маму в сети, вероятно, из-за их редких встреч. Однако этот раз стал исключением. После выступления на сцене Дорофеева вышла в холл Дворца Спорта, чтобы пообщаться и сделать фото с коллегами и фанатами. Среди них была и Ольга.

Увидев дочь после ее успеха на сцене такого масштаба, женщина не смогла сдержать слез. Она расплакалась и бросилась в объятия Надежды. К слову, четыре года назад певица начала сольную карьеру и это впервые, когда она собрала такое количество людей на концерте. Поэтому Ольга не могла не почувствовать гордость за родного человека.

Присутствующие на концерте сняли трогательный момент и распространили его в сети. Заметно, что артистка сначала несколько растерялась, когда увидела слезы мамы, и с юмором спросила у друзей, которые, похоже, сидели рядом с женщиной, "что они с ней сделали". А потом продолжила обниматься с мамой.

Сейчас точно неизвестно, где именно живет мама исполнительницы, поскольку Надя не делится такими подробностями своей жизни. Однако ранее она жила в Симферополе, откуда родом Дорофеева. Осенью этого года знаменитость выпустила новый альбом, в который вошла песня, посвященная маме "Украли (Мамо)". Кстати, во время шоу она не прозвучала. Ранее звезда отмечала, что это очень личный и болезненный для нее трек. Возможно, Ольга до сих пор живет в аннексированном Крыму.

Напомним, ранее Надя Дорофеева откровенно рассказала, сколько потратила на концерт во Дворце Спорта. Певица призналась, что сумма очень большая.

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