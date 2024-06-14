Певица обратилась с просьбой к поклонникам.

Популярная украинская певица Надя Дорофеева поделилась, что наткнулась в сети на мошенников. Артистка призвала поклонников тщательно проверять информацию.

В своем Instagram исполнительница рассказала, что злоумышленники пытались обмануть ее поклонников. По словам Нади, в течение последних дней мошенники незаконно массово использовали ее фотографии для собственной выгоды. Следовательно, преступники публиковали кадры исполнительницы, чтобы прорекламировать различные продукты и услуги. В частности, это была реклама игровых ресурсов.

Дорофеева отметила, что не участвовала в этом и обратилась к поклонникам. Она призвала не доверять недостоверным источникам и тщательно проверять информацию в сети.

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"В последние дни появилась куча рекламы с незаконным использованием моего лица. Любые рекламные проявления на других ресурсах/инстаграм-страницах, особенно связанные с игровой тематикой, никоим образом меня не касаются! Пожалуйста, проверяйте информацию, чтобы не стать жертвами мошенников", - подчеркнула исполнительница.

К слову, на днях жертвой мошенников также стал лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк. Неизвестные взломали его телеграм-аккаунт. Певец заявил, что удалил мессенджер, и больше не будет пользоваться им.

Напомним, ранее измученная Надя Дорофеева пожаловалась на проблемы со здоровьем. Артистка выглядела очень уставшей и рассказала, что она заболела.

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