Андрей Хлывнюк заявил, что удалил мессенджер, и больше не будет пользоваться им.

Известный украинский певец, фронтмен группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк сообщил, что наткнулся на мошенников. Артист, который с первых дней полномасштабного вторжения служит в рядах ВСУ, заявил, что его страницу в сети взломали.

В своем Instagram Хлывнюк заявил, что стал жертвой воров. Они, по словам исполнителя, взломали его аккаунт в мессенджере Telegram. Андрей призвал подписчиков не верить сообщениям, которые будут отправлены от его имени.

Более того, знаменитость заявил, что удалил со своего телефона Telegram и больше не будет им пользоваться.

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"Взломали Telegram. Не верьте ничему. Удалил это г*вно мокшанское", - эмоционально написал лидер "Бумбокс".

К слову, певец уже не первый из украинских звезд, кто наталкивается на мошенников в сети. Ранее жертвой стала известная телеведущая Алла Мазур, чей аккаунт в мессенджере взломали. Ведущий и волонтер Сергей Притула также обращался в киберполицию. Неизвестные от его имени рассылали сообщения на русском языке о помощи в нелегальном пересечении границы мужчинам.

Напомним, ранее Андрей Хлывнюк удивил фотографией 20-летней давности.

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