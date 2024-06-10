Измученная Надя Дорофеева пожаловалась на проблемы со здоровьем

Артистка выглядит очень уставшей.

Певица Надя Дорофеева вышла на связь с поклонниками с очень измученным видом и пожаловалась на проблемы со здоровьем. По словам артистки, она заболела.

На снимке, опубликованном в Instagram, знаменитость предстала без капли макияжа и показала уставшее лицо. О своем диагнозе и симптомах она не рассказала.

Несмотря на болезнь, Дорофеева очень радуется тому, что пользователи сети активно снимают видео под ее песни, в том числе и под новые.

Видео дня

"Радуюсь вашим видео очень, а вот то, что я заболела, это…", - подписала кадр Дорофеева.

Чем известна Надя Дорофеева

Надя Дорофеева - украинская певица, тренер проекта "Голос країни". Долгое время она была солисткой группы "Время и стекло", однако в 2020 году начала сольную карьеру.

В 2022 году в связи с вторжением России в Украину певица удалила свои сольные треки из всех российских музыкальных площадок.

20 апреля 2022 года Дорофеевой, как и ряду других украинских артистов и видеоблогеров, запретили въезд на территорию России, сроком в 50 лет, из-за резкого высказывания по поводу вторжения России в Украину.

Вас также могут заинтересовать новости: