Он патриотически воспитывает своего старшего сына.

Украинский актер Алексей Нагрудный, который известен по ролям в сериалах "Женский доктор", "Сердце матери", "Никто не идеален" и другими киноработами, рассказал, готов ли пойти воевать.

Мужчина, которому в этом году исполнится 50 лет, отметил, что не будет убегать, если получит повестку.

"Скажем так, я здесь, я никуда не уехал, не сбежал. Если придет моя очередь, я готов собрать вещи, пойти три месяца получать военную профессию, которой не имею, наверное, я сейчас жалею об этом", - сказал актер в интервью журналистке Алине Доротюк.

Он также добавил, что имеет медицинский опыт благодаря роли в сериале "Женский доктор", поэтому сможет помочь в случае необходимости.

"Кого-то зашить я точно сумею. Я пойду защищать свою землю. Сейчас я воспитываю сына, которому месяц. Старший сын, который имеет четкую проукраинскую позицию у него даже татуировки есть. Ему 16 лет, он уже проходит комиссию в военкомате, все в порядке, спрашивает меня как что заполнять. Поэтому, если придет моя очередь, я готов. Жаль, если я не смогу какой-то пользы принести. Но я надеюсь, что стрелять научусь", - отметил Алексей.

Напомним, недавно писатель Сергей Жадан решил мобилизоваться и вступить в ряды бригады Национальной гвардии Украины "Хартия".

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