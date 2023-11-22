У Нагрудного вскоре родится второй сын.

Известный актер Алексей Нагрудный, сыгравший роль заместителя директора центра Юрия Сердюка в сериале "Женский доктор. Новая жизнь", поделился радостной новостью.

В эфире "ЖВЛ представляет" он сообщил, что в тот день, когда его утвердили на роль в сериале, он узнал, что во второй раз станет отцом. То есть получился двойной сюрприз.

Алексей Нагрудный вместе с супругой Светланой Горошковой решили держать в секрете, что ждут ребенка. Впрочем, однажды актер чуть не выдал тайну на съемочной площадке.

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"Никто не знал, конечно, мы никому не рассказывали. Где-то 12-13 неделя беременности у нас была. Как раз проходила съемка, и у меня по сценарию там тоже 12-13 неделя должна быть. Ставят заставку на монитор УЗИ, я надеваю перчатки, подхожу к монитору и говорю: "Это не 12-13 недель, это плод где-то на 14-15, это неправильная фотография". И именно здесь я понял – я палюсь", - рассказал актер.

Он добавил, что их сын родится в январе, а назовут его Евгением. Также Нагрудный отметил, что хочет построить дом для большой семьи в Гостомеле, где до полномасштабного российского вторжения купил участок.

Чем известен Алексей Нагрудный

Алексей Нагрудный - популярный украинский актер, снявшийся в таких сериалах как "Женский доктор. Новая жизнь", "Кровь ангела", "Подари мне жизнь", "Сердце матери", "Солнечный ноябрь" и других.

Известно, что он дважды был женат. Первой его супругой была актриса Ольга Чурсина, с которой он познакомился на съемках сериала "Сердцу не прикажешь". Они расписали в 2007 году, однако вскоре развелись.

В 2019 году Алексей познакомился с кастинг-директором Светланой Горошковой. Они долго жили в гражданском браке, затем поженились. У пары уже есть сын Александр. Вскоре родится второй мальчик.

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