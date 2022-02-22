Неизвестный мужчина пытался напасть на Александру Даддарио.

Американская актриса Александра Даддарио едва не стала жертвой сталкера. Неизвестный мужчина следил за ее домом, а также пытался проникнуть на частную территорию.

Об этом сообщает TMZ.

Так, в отделение полиции поступил звонок, вероятно, от соседей. Сотрудники правоохранительных органов сразу приехали к дому Даддарио и задержали сталкера. Во время обыска в его машине нашли пистолет.

Злоумышленника арестовали и обвинили в скрытом хранении огнестрельного оружия. Была ли в этот момент актриса дома - неизвестно.

Кто такая Александра Даддарио

Александра Даддарио - американская актриса. Получила известность после роли Аннабет Чейз в экранизации романов о Перси Джексоне. Среди других её работ такие фильмы, как "Техасская резня бензопилой 3D", "Моя девушка — зомби", "Разлом Сан-Андреас" и "Спасатели Малибу".

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