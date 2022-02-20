4 марта состоится премьера 12 сезона шоу "Холостяк".

В преддверии нового сезона романтического реалити "Холостяк" стали известны некоторые участницы проекта.

Так, на первой вечеринке появятся танцовщица Насти Каменских - Аделина Дели, украинская визажистка, капитан полиции и финалистка конкурса "Мисс Украина 2017" и обладательница короны "Мисс Западной Украины" Юлия Карпец.

Также за сердце Алекса Топольского будет бороться голливудская актриса, имя которой пока держат в секрете. Девушка устроит холостяку на первой вечеринке настоящее кино. Но получит ли она розу первого впечатления - пока неизвестно.

Кроме того, на проект пришла начальница юридического отдела, которая не привыкла проигрывать. В день знакомства с главным героем она сделает ему безапелляционное предложение.

Напомним, в новом сезоне шоу "Холостяк" изменятся правила. Теперь будет больше роз и проверки на первой вечеринке.

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