Участники коллектива вместе с фанатами спустились в укрытие.

Знаменитая украинская группа "Океан Эльзы" спела с поклонниками в метро во время своего последнего 5-го концерта. Артисты исполнили свои самые известные песни в унисон с фанатами.

Во время выступления коллектива 16 октября во Дворце спорта в столице прозвучал сигнал воздушной тревоги. Когда над Украиной летали вражеские беспилотники, лидер группы Святослав Вакарчук вместе с коллегами пошел в укрытие к фанатам. Там вместе с поклонниками они спели хиты "Як ніколи", "Без бою" и "Не питай".

Музыкант выступал в метро без специальной музыкальной техники. Чтобы его пение услышали все присутствующие в укрытии, Вакарчук вместо микрофона использовал рупор. Другие участники взяли музыкальные инструменты, чтобы сыграть мелодии композиций. Вокруг Святослава собралось сотни фанатов, которые подпевали вместе с ним.

"Мы вместе вот уже 30 лет: на больших концертах и в укрытиях, на стадионах и в блиндажах, на широких площадях и в густых (и не очень) посадках. Но не место имеет значение, а наша общность. Так вчера завершился 5-й концерт из серии "Океан Эльзы. 30 лет. Тот день!". Мы бесконечно благодарим вас, друзья! И дальше - только вперед!", - написали участники коллектива.

Видео с концерта "Океана Эльзы" распространили сами артисты на своей официальной Instagram-странице. Ролик за несколько часов стал вирусным в сети. Украинцы растроганы и благодарны музыкантам, что они продолжили концерт даже во время воздушной тревоги:

"Это было мощно. Замечательный концерт и даже в метро те два часа прошли с ощущением единства украинцев. Спасибо ОЭ"

"Это было очень мощно, очень по-особенному. Спасибо за этот момент"

"Я была на концерте и скажу, что он и до тревоги был полноценным. Поэтому, кто пришел насладиться пением любимой группы успел это сделать! И да, замечательно что продолжили в переходе!"

Напомним, 12 октября "Океан Эльзы" отмечал важную дату. Группе исполнилось 30 лет. УНИАН рассказывал, как возникло название коллектива и что оно означает.

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