Знаменитая группа отмечает годовщину с момента ее создания.

Легендарной украинской группе "Океан Эльзы" 12 октября исполнилось 30 лет. За время существования коллектива музыканты стали известны не только в Украине, но и во всем мире. Они стали настоящим символом украинской музыки за рубежом.

"Океан Эльзы" был основан во Львове в 1994 году вокалистом Святославом Вакарчуком, гитаристом Павлом Гудимовым, бас-гитаристом Юрием Хусточкоб и барабанщиком Денисом Глининым.

В 2001 году к группе "Океан Эльзы" присоединился талантливый украинский музыкант, пианист и композитор Дмитрий Шуров. Он стал клавишником коллектива и внес весомый вклад в создание альбома "Суперсимметрия", выпущенного в 2003 году. Эта пластинка стала знаковой не только для группы, но и для всей украинской музыкальной сцены, получив статус дважды платиновой - впервые в истории Украины.

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Период с 1998 по 2004 год считается "золотым составом" "Океана Эльзы", когда группа достигла небывалого успеха и стала одним из самых влиятельных отечественных рок-коллективов. Именно в это время "Океан Эльзы" создал ряд культовых песен, которые до сих пор остаются любимыми среди поклонников.

В 2014 году "Океан Эльзы" по случаю 20-летия отыграл концерт в киевском НСК "Олимпийский". Выступление длилось более 3 часов. На концерт пришло более 70 тысяч зрителей, и оно стало самым массовым в Украине.

За время своего существования "Океан Эльзы" выпустил 10 студийных альбомов "Там, где нас нет", "Янанебибув", "Модель", "Суперсимметрия", "Gloria", "Міра", "Dolce Vita", "Земля", "Без меж", "Тот день", а также англоязычный альбом "Lighthouse".

Среди самых известных песен группы "Все будет хорошо", "На небе", "Я так хочу", "Вставай", "Выше неба" и другие.

Как возникло название коллектива

Бэнд имеет интересную историю, как и его название. У участников коллектива было несколько вариантов, как назвать группу. Они стремились создать необычное и запоминающееся название, которое бы не имело конкретного значения, но вызывало ассоциации с чем-то большим, романтическим и загадочным.

Артисты были точно уверены, что в названии должно быть слово "океан". Для них это слово символизировало что-то большое и бескрайнее. А вторая часть была придумана случайно. Но женское имя Эльза добавило названию мелодичности и некой сказочности.

Сам Вакарчук в 1995 году отмечал, что они с коллегами хотели, чтобы название коллектива понимали и в Украине, и за рубежом.

"Во-первых, мы хотели, чтобы космополитическое было такое название. То есть, чтобы имя можно было понять так же во Франции, как в Украине. Это именно почему-то не украинское имя. А почему именно такое имя - потому что хорошее созвучие слов, как по нашему мнению", - делился тогда Святослав.

Напомним, ранее Святослав Вакарчук впервые прокомментировал облаву ТЦК на концерте "Океана Эльзы" в Киеве. Полиция и сотрудники ТЦК после выступления музыкантов устроили массовую проверку документов и задержание некоторых мужчин.

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