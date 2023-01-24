Поклонники Квитковой решили узнать всю правду у ее друзей.

Украинская блогерша Даша Квиткова и телеведущий Никита Добрынин дружили семьями с блогерами Петром Заставным и Алиной Френдий, поэтому многие поклонники пары, узнав об их разводе, за объяснениями "пришли" к их друзьям.

Однако Заставный отметил, что одинаково сильно любит и Квиткову, и Добрынина, поэтому обсуждать их развод не будет. При этом он подколол певицу Надю Дорофееву, которая от своего супруга Владимира Дантеса ушла к другу семьи.

"Привет всем тем, кто заходит посмотреть и узнать какую-нибудь новую информацию, будут ли друзья комментировать историю Даши и Никиты. Нет, этого не будет. Скажу только то, что мы не менялись парами", - сказал Заставный на своей странице в Instagram.

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Отметим, в марте 2022 года стало известно, что Надя Дорофеева и Владимир Дантес расстались. Они закрутили романы со своими друзьями - тоже экс-супругами Дашей и Мишей Кацуриными.

Развод Даши Квитковой и Никиты Добрынина

В январе 2023 года стало известно, что супруги разъехались. Сейчас они посещают психолога, чтобы остаться в хороших родительских отношениях ради блага их общего сына Льва.

В интервью Маше Ефросининой Квиткова назвала причину развода. По ее словам, они с Никитой приелись друг другу, так как постоянно находились вместе. Да и к тому же у них разный ритм жизни.

Сам Добрынин сказал, что ничего критического не произошло. Он надеется, что этот этап они с Дашей пройдут достойно.

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