Пара состояла в браке с 2020 года.

Украинская блогерша-миллионник Даша Квиткова сообщила о разводе с телеведущим Никитой Добрыниным. Этой шокирующей новостью она поделилась на своей странице в Instagram.

Девушка написала, что они с Никитой больше не вместе. Однако раскрывать причину развода не стала.

"Не будет грязного белья и поиска виноватых. У нас растет сын, и мы делаем все для того, чтобы остаться в хороших родительских отношениях. Я буду благодарна за понимаете и уважение к решению, которое мы приняли. Приняли не для вас, а для себя и дальнейшей жизни", - написала Квиткова.

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Сам Никита написал в своем блоге, что быть отдельно - это их общее решение.

"Это жизнь. Ничего критического не случилось. Верю, что этот этап мы сможем пройти достойно", - добавил телеведущий.

История отношений Добрынина и Квитковой

Пара познакомилась на шоу "Холостяк". Никита именно Дашу выбрал в финале проекта. Вскоре они начали жить вместе.

Уже в 2020 году они сыграли роскошную свадьбу в Киеве. У них есть сын Лев.

Совсем недавно экс-супруги говорили о своем желании родить второго ребенка. Более того, они рассказывали и о подготовке к появлению младенца. Поэтому новость об их разводе застала врасплох, ведь это была одна из самых крепких пар украинского шоу-бизнеса.

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