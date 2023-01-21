По словам Даши, они приелись друг другу, да и ритм жизни у них очень отличается.

Сегодня, 21 января, стало известно о расставании одной из самых красивых и крепких пар украинского шоу-бизнеса - Даши Квитковой и Никиты Добрынина.

В своих соцсетях они сообщили, что больше не вместе. По их словам, это было их общее решение.

В программе "Экзамен с Машей Ефросининой" Даша рассказала, что первой начала разговор о расставании, Никита ее поддержал.

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По ее словам, "качели" в отношениях у них начались еще полтора года назад. Несмотря на это они хотели быть вместе, поэтому во время полномасштабной войны обвенчались. Но отношения у них не наладились. Уже три недели они живут отдельно. Добрынин съехал из их дома.

"Это было решение обоих, но первой на разговор вышла я… Мы были вместе 24/7. Мы просто в какой-то момент поняли, что, во-первых, мы очень насытились друг другом. Во-вторых, у нас разная скорость. Я лечу впереди планеты, а он более плавный. На этом фоне мы морально друг друга задушили. Я много работаю и уделяю этому много времени. Ему это не нравилось. Я разрывалась между работой, сыном и мужем. У нас была "игра", кто кого больше кольнет… Было очень много слез и разговоров. Любовь не прошла. Я его люблю и он меня любит, но это те отношения, где тебе больно", – рассказала Квиткова.

Напомним, Даша Квиткова и Никита Добрынин познакомились в 9 сезоне шоу "Холостяк". После финала, где Даша стала победительницей, они продолжили строить отношения. Вскоре Никита сделал возлюбленной предложение на Бали. В 2020 году они сыграли свадьбу, а вскоре у них родился сын Лев.

Сейчас пара рассталась. Как рассказала Даша, они ходят к психологу и решают свои проблемы. Подавать документы на развод они будут поздно, когда будут в нормальном эмоциональном состоянии.

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