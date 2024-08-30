Ведущая поздравила любимого с семейным праздником.

Украинская ведущая Маша Ефросинина, которой недавно приписывали кризис в отношениях и даже вероятный развод, трогательно обратилась к своему мужу-военнослужащему Тимуру Хромаеву.

Сегодня, 30 августа, известные супруги празднуют годовщину брака. Пара вместе уже 21 год. По случаю праздника Маша решила вспомнить историю их любви и поделились романтическими моментами.

"Мы познакомились на улице, и уже на следующий день ты... Нет, не позвонил мне - ты потерял телефон с моим номером... Мы поехали впервые на отдых вдвоем в Испанию, и вернулись оттуда не стройные и загорелые от бесконечной страсти, а по плюс пять от бесконечной сангрии, потому что под нее у нас складывались первые душевные разговоры", - написала Ефросинина в своем Instagram.

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Также ведущая упомянула, что у них есть немало разных предпочтений, в частности, написала о таких:

"В наших путешествиях ты любишь аутентичные заведения с домашней локальной кухней, а я - красивые рестораны. Я могу схватить утром на ходу бутерброд с сыром, а ты превращаешь наши завтраки в магию с белковыми омлетами и моими любимыми поджаренными хлебными корочками. Я обожаю наряжаться и часами собираться, а ты берешь рубашку, которая лежит сверху".

Также Ефросинина поблагодарила любимого за поддержку в сложные моменты жизни.

"Ты был рядом во время обоих моих родов, поддерживал меня... И очень мило засыпал под мои стоны от схваток. 22 года ты даришь мне одни и те же розы цвета красного вина. Мы для многих странная и несовместимая пара, но нам это нравится... Только мы вдвоем знаем, за что прощаем друг другу все. Только мы двое знаем, что держит наш брак уже 21 год. Я горжусь тобой сегодня, как никогда. С годовщиной, любимый Тимур", - подчеркнула Маша.

К слову, у пары есть двое общих детей: дочь Нана и сын Александр.

Напомним, недавно Сергей Притула трогательно обратился к жене и поздравил ее с годовщиной.

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