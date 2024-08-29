Мужчина также поблагодарил за общих дочерей.

Украинский ведущий Сергей Притула трогательно обратился к своей жене Екатерине в сети.

Оказалось, что пара празднует 9 год жизни в браке. По случаю годовщины Сергей решил поздравить любимую и показал архивное фото со свадьбы.

"Делить пополам боль не менее важно, чем радость. И я благодарен тебе за то, что как бы ни было сложно, но твои ладони всегда тактильно или незримо на моих висках. И за твои ладони, и за детей. За которых, чутких и любящих, я тебе искренне благодарен. Моя менталка держится на вас" - написал Притула в своем Instagram.

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Также мужчина отметил, что со временем их отношения стали еще крепче. Об этом он написал так:

"Объятия стали крепче, поцелуи слаще, разговоры продолжительнее. Особенно, после долгих разлук. 9 лет - это хороший период времени, чтобы на него оглянуться и поблагодарить друг друга за прожитую не напрасно совместную жизнь. Поблагодарить Бога за детей, Силы Обороны за защиту. Верю, что после победы ты сдержишь обещание и выйдешь за меня еще раз! Люблю до боли в сердце и затаив дыхание! И спасибо за эти невероятные 9 лет".

К слову, Сергей Притула состоит в браке с Екатериной Сопельник с 2015 года. У супругов есть две дочери: Стефания и Соломия. Также ведущий воспитывает сына Дмитрия от первого брака.

Напомним, ранее Сергей Притула ответил, готов ли пополнить ряды ВСУ.

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