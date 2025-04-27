Он также признался, обсуждал ли с дочерью события в Украине.

Турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу, который с начала полномасштабной войны остался жить в Украине, высказался о бывшей жене - певице-предательнице Ани Лорак.

Мужчина отметил, что у них есть общая дочь София. Поэтому ради нее они стараются не обсуждать политические темы. Однако догадывается, какой может быть причина молчаливой позиции бывшей, которая продолжает выступать в РФ и зарабатывает там кровавые рубли.

"У нас есть общий ребенок, мы никогда не обсуждаем политику. Только первые 2 дня обсуждали. И с ребенком никогда не обсуждаем политические вопросы. Хотя она сама все понимает. Она (Ани Лорак - УНИАН), молчит, потому что это всегда дает спокойствие жизни. Но когда есть ребенок общий, то, конечно, мы семья и до сих пор не можем это разделить. Кто-то выбирает одно направление, а другой выбирает другое", - отметил Мурат в интервью Богдану Беспалову.

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Мужчина также добавил, что перед началом войны он запланировал отдых с семьей и хотел провести время с дочерью в Дубае. Однако после 24 февраля 2022 года он очень изменился.

"Когда я решил помогать людям и вывозить их, то я уже подписался быть другим человеком. Поэтому я не обсуждаю, кто, что, как. Но это не значит, что кто там сидит, то может быть очень счастливым... Мы очень связаны дочкой, ее жизнью, думаем постоянно, как ей помогать, развивать. Мы не обсуждаем, кто плохой, а кто нет", - рассказал Мурат.

Бизнесмен также рассказал об отношениях с дочерью. Он отметил, что сейчас Софии 13 лет и это сложный период.

"Переходный возраст, Боже мой, один день да, второй день - да. Она очень талантливая: танцует и поет. Но она почему-то скрывает свои вокальные таланты, но иногда мы вместе снимаем в инстаграм видео и песни поем и добавляем звук. Она пока ищет себя", - добавил Налчаджиоглу.

К слову, сейчас предательница Ани Лорак живет с дочерью в Москве. Однако София часто видится с отцом за границей, в частности, в Турции, но не приезжает в Украину.

Напомним, ранее Ани Лорак рассказала, как дочь относится к ее новому мужу.

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