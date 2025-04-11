Мурат Налчаджиоглу показался с новой возлюбленной за границей.

Бывший муж певицы-предательницы Ани Лорак - бизнесмен турецкого происхождения Мурат Налчаджиоглу - закрутил новый роман. Об этом он сообщил в своем Instagram, опубликовав кадры с новой пассией.

Предприниматель поделился роликом в сети, на котором впервые представил подписчикам новую избранницу. На видео влюбленные стояли на берегу моря и в объятиях любовались пейзажами. Стало известно, что сейчас пара находится на родине Мурата - Турции.

Туда они приехали в командировку из-за дел, связанных с косметическим бизнесом мужчины. Романтический ролик бывший Ани Лорак дополнил песней Jerry Heil и Монатика "Вимолив".

Видео дня

Кадры Налчаджиоглу подписывать не стал, но оставил смайлики в форме черного сердца. На видео можно хорошо разглядеть девушку и увидеть, как она выглядит. Оказалось, что новой возлюбленной бизнесмена стала тренер и амбассадор его бренда Людмила. В ее соцсетях указано, что она занимается спортом уже 13 лет.

Никаких подробностей отношений с женщиной предприниматель не раскрыл. Вероятно, роман пары длится уже несколько месяцев, поскольку Людмила и раньше появлялась на кадрах Мурата, опубликованных в его соцсетях.

К слову, Налчаджиоглу ранее был женат на Лилии Реус. В 2021 году Мурат сделал предложение возлюбленной, а через два года они сыграли свадьбу в Конча-Заспе. Однако в том же году пара распалась. О разводе супруги объявили лишь в 2024 году, не раскрывая причин разрыва.

Позже предприниматель закрутил роман с моделью и блогером Анастасией Фокси. Пара обручилась, а сама Анастасия сообщила, что была беременна. Однако ребенок так и не появился на свет. Модель сделала аборт, который и стал причиной расставания с предпринимателем.

Недавно Мурату приписывали роман с певицей Ириной Билык. Правда, исполнительница все слухи о романтической связи опровергла и отметила, что они просто друзья.

Напомним, ранее Мурат Налчаджиоглу публично обратился к экс-супруге. Речь идет о визажистке Реус. Женщина опубликовала фото с прошлого года, на которых показалась со слезами на глазах. Мужчина поддержал женщину, из-за чего в сети распространились слухи, что они могли возобновить отношения.

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