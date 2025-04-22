Ани Лорак рассказала, как 14-летняя дочь относится к ее новому мужу

Предательница сделала заявление в свойственной себе манере.

Недавно предательница Ани Лорак вышла замуж за испанца Исааку Виджраку. Церемония бракосочетания состоялась на Мальдивах. Разделить это событие с молодоженами пришли самые близкие люди пары, однако 14-летней дочери Лорак - Софии Налчаджиоглу - там не было.

Поэтому российские журналисты поинтересовались у певицы, как ее дочь относится к ее новому супругу.

Лорак ответила в свойственной себе манере:

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"Главное, рассказывать все от души, с любовью, и вообще любовь победит и спасет этот мир".

Отметим, Ани Лорак родила Софию в браке с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. Спустя 10 лет брака они развелись. По словам Лорак, супруг ей изменял.

Причину такого своего решения они озвучили так:

"Супружеская жизнь не сложилась, поскольку отсутствуют общие взгляды на семейную жизнь, доверие, чувство любви и уважения потеряно. Не проживают одной семьёй около двух лет, брачные отношения прекращены, примирение невозможно".

В 2023 году Лорак закрутила роман с Исааком Виджраку, а уже в 2025 году они официально расписались.

Ходят слухи, что певица вновь хотела стать матерью, поэтому планировала обратиться к суррогатной матери. Однако Виджраку категорически против этого. По словам пропагандистов, он считает, что они должны подарить любовь этому миру.

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