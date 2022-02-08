Американский актер и комик Пит Дэвидсон впервые прокомментировал свой роман с популярной телезвездой Ким Кардашьян, бывшей женой рэпера Канье Уэста.

Об этом пишет People.

28-летний участника Saturday Night Live публично назвал 41-летнюю Кардашьян своей возлюбленной.

"Большая часть моей будничной жизни состоит из того, что я залезаю в машины и приезжаю на съемки. Или же у меня есть свободное время, и я провожу его с друзьями, или сижу дома со своей возлюбленной. В общем, я не очень деятельный", – поделился Дэвидсон.