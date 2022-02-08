Американский актер и комик Пит Дэвидсон впервые прокомментировал свой роман с популярной телезвездой Ким Кардашьян, бывшей женой рэпера Канье Уэста.
Об этом пишет People.
28-летний участника Saturday Night Live публично назвал 41-летнюю Кардашьян своей возлюбленной.
"Большая часть моей будничной жизни состоит из того, что я залезаю в машины и приезжаю на съемки. Или же у меня есть свободное время, и я провожу его с друзьями, или сижу дома со своей возлюбленной. В общем, я не очень деятельный", – поделился Дэвидсон.
Напомним, в ноябре 2021 СМИ подтвердили роман Ким Кардашьян и Пита Дэвидсона.
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Пит Дэвидсон – американский актёр, комик, сценарист.
Участник комедийного шоу Saturday Night Live, шоу на MTV Guy Code, Wild 'n Out и Failosophy, а также приглашённая звезда сериала "Бруклин 9-9".
Кроме того, он выступал со стендапом в "Джимми Киммел в прямом эфире", House Party Адама Дивайна и Comedy Underground Дэйва Аттелла.