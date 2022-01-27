Женщины, которые видели фигуру в форме песочных часов, потом проявляли больше недовольства по поводу собственного веса и внешнего вида.

Женская фигура в форме песочных часов более вредна для психики женщин, чем менее округлая.

Фигура "песочные часы" характеризуются объемными ягодицами и бедрами, более стройной талией и плоским животом, а также пышным бюстом.

Исследователи из Университета Йорка в Торонто выяснили, что женская фигура в форме песочных часов, как у Ким Кардашян, более вредна для самовосприятия женского тела, чем менее округлая фигура в стиле Кейт Мосс. Авторы исследования пришли к такому выводу, показав женщинам снимки из "Инстаграм" различных типов фигур, пишет medikforum.

Оказалось, что смотревшие на такие фигуры женщины потом проявляли больше недовольства по поводу собственного веса и внешнего вида, то есть комплексовали.

Между тем именно такая фигура стала самой востребованной в западной культуре последние несколько лет благодаря соцсетям. Но многие молодые девушки и женщины испытывают психологическое давление, так как им сложно обрести пропорции Ким Кардашян, и данный прессинг является даже более сильным, чем попытки обрести модельную худобу, которые предпринимались до появления нового тренда.

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Культурные тренды в западных медиа-источниках теперь постоянно сдвигаются в сторону пышных фигур со стройными талиями и плоскими животами. На подиум все чаще выходят более крупные по весу модели с объемными ягодицами и бедрами, но для формирования здорового образа женской фигуры они являются не более реалистичной альтернативой ультра-популярных лет 5-10 назад тощих моделей, из-за которых многие девушки изводили себя голодом. Это еще один вредный образ, достижение которого мало осуществимо.

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