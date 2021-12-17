Игорь с Сашей смогли уладить все вопросы относительно их развода. Поэтому вскоре блогеры смогут официально расторгнуть брак.

Известный украинский блогер Игорь Пустовит впервые после скандального разрыва прокомментировал, удалось ли ему объясниться с Сашей Бо. Сейчас пара находится в процессе развода.

Об отношениях с экс-возлюбленной Игорь рассказал в Instagram-stories.

После объявления о разводе оба блогера публично обменялись оскорблениями и обвинениями. Саша пожаловалась, что Игорь шантажировал, что расскажет о ее болезни - булимии. В то же время мужчина заявил о постоянных унижениях со стороны экс-возлюбленной.

Читайте такжеСтало известно имя нового избранника скандальной блогерши Саши БоОднако, Пустовит и Бо смогли найти общий язык для общих детей. У пары двое сыновей.

"Не могу утверждать за нее (Сашу - УНИАН), я могу ошибаться, но, как мне кажется, наше общение устаканилося исключительно в отношении детей", - прокомментировал блогер.

Игорь добавил, что они с Сашей смогли уладить все вопросы относительно их развода. Поэтому вскоре блогеры смогут официально расторгнуть брак.

"Самое главное сейчас, чтобы наши мальчики чувствовали, что их родители спокойны и счастливы", - подытожил мужчина.

Саша Бо после скандального развода с Игорем Пустовитом впервые показала своего нового бойфренда. Девушка опубликовала ролик, на котором они сидят на балконе. Саша умостилась на руки молодого человека и пила белое вино. Потом пара поцеловалась.

Экс-муж Саши - Игорь Пустовит - также долго не скучал. После развода он практически сразу показал свою новую девушку. Они уже успели вместе отдохнуть в Греции.

Потом украинская блогерша-миллионница София Стужук заинтриговала фолловеров романтическими кадрами с бывшим мужем своей коллеги и подруги Саши Бо - Игорем Пустовитом. Пара вместе отдыхает в Буковеле.

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Автор: Марта Гичко