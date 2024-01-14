Ранее они дружили, но сейчас их отношения натянутые.

Украинский продюсер Олег Боднарчук несколько раз попадал в конфликтные ситуации с певицей Олей Поляковой, но последняя из них перечеркнула их хорошие отношения.

Как он рассказал в интервью kp.ua, в начале большой войны Полякова спела песню на музыку Скорика. Тогда об этом негативно высказалась Оксана Билозир. Полякова не стала молчать и гневно ответила своей коллеге.

В данном споре Боднарчук принял сторону Билозир и написал об этом в соцсетях. Оля, в свою очередь, обиделась на него, ведь у них были достаточно хорошие отношения.

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"Это мне не простили. И с тех пор наши отношения перестали быть дружелюбными, ну это, мягко говоря. Вы спросите меня: зачем тебе это нужно? Зачем портишь отношения с влиятельными людьми шоу-бизнеса? У меня нет ответа на эти вопросы. Единственное могу сказать: это инстинкт, я так чувствую", – признался продюсер.

Он добавил, что и ранее у них с Поляковой возникали конфликты. Более того, Боднарчуку угрожали судебными разбирательствами, однако до суда так и не доходило.

Напомним, ранее друг Ани Лорак из Украины рассказал, почему они перестали общаться.

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