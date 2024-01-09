Режиссер Боднарчук осуждает позицию певицы по войне в Украине.

Украинский режиссер Олег Боднарчук в свое время очень близко дружил с опальной певицей Ани Лорак. Однако после 24 февраля 2022 года они прекратили общение.

В интервью OBOZ.UA Боднарчук рассказал, что встретил войну вместе со своей семьей под Киевом. В первый месяц он надеялся, что Лорак, с которой у него были прекрасные дружеские взаимоотношения, выступит с осуждением преступной политики Кремля, но она этого не сделала.

Тогда режиссер понял, что их дружбе пришел конец.

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"Мы были близкими друзьями, и я прекратил наши отношения чисто формально, но на самом деле первой их решила завершить Каролина, когда, зная, что я и моя семья находимся с начала вторжения под Киевом, ни разу не написала даже сообщения с вопросом, живы ли мы. Я ждал больше месяца от нее заявления в поддержку Украины, а после того, как не дождался, счел необходимым осудить публично такую позицию и вычеркнуть ее из своей жизни. Надеюсь, говорю о ней в последний раз", - сказал Боднарчук.

Как сейчас живет Ани Лорак Боднарчук не знает. Он говорит, что ему уже давно не интересно то, что происходит у нее в жизни.

"Не знаю, как живется Ани Лорак. Мы не общаемся ровно с 24 февраля 2022 года. Мне давно не интересно, что происходит в жизни Ани Лорак, что она чувствует, как ей спится, что снится, как развивается ее творчество, что в личной жизни", - добавил режиссер.

Напомним, ранее Ани Лорак стала посмешищем в сети.

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