Миша Романова возмутила украинцев в сети.

Известная украинская певица, экс-участница группы "ВИА Гра" Миша Романова, она же Наталья Могилинец, нарвалась на хейт в сети. Артистка возмутила украинцев своим новым видео под песню известной российской путинистки.

Во вторник, 12 ноября, исполнительница опубликовала новый ролик в своем TikTok. У него был юмористический подтекст. В частности, звезда показала, как после расставания с бойфрендом слушает грустную песню российской певицы. Женщина ожидает уведомления от бойфренда, а получает сообщение от банка об оплате подписки на стриминговый сервис.

На фоне как раз играл трек путинистки МакЅим. Стоит указать, что артистка поддерживает путинский режим нападение оккупантов на Украину. В 2017 году она попала в базу "Миротворец" из-за незаконного пересечения украинской границы. МакЅим ездила в аннексированный Крым и выступала там.

Отметим, что видео, которое опубликовала Романова, является архивным. Оно было снято еще в ноябре 2021 года, однако почему-то знаменитость решила показать его подписчикам именно сейчас.

Ролик вызвал настоящий резонанс в сети. Поклонники возмущены такими действиями Миши и не понимают, как на третий год большой войны можно постить контент под музыку российских исполнителей, которые еще и не выступили против войны:

"Дура, больше ничего"

"Да, а зачем сейчас Мише репостить, что было в 2021 году? Это что, актуально?"

"Наталья, грустно. Откат к россиянам происходит именно такими "тиктоками"

Сама артистка пока никак не отреагировала на хейт и пока не удаляла видео.

Напомним, ранее Миша Романова впервые показала 6-летнего сына. Певица рассказала об особом празднике в семье.

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