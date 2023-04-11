Певица, вероятно, очень счастлива в новых отношениях.

Украинская певица Миша Романова уже давно не одинока. Однако она не спешила раскрывать имя своего возлюбленного, обещала сделать это после нашей победы.

Девушка лишь иногда публиковала совместные фото с любимым, где тщательно прикрывала его лицо. Но ничего нельзя утаить от любознательных поклонников.

Они заподозрили, что Романова встречается с сыном известного кинопродюсера Александра Роднянского. Кроме того, источники TaблоID подтвердили эту информацию. Действительно, возлюбленный певицы - советник президента Алекс Роднянский.

Видео дня

Стоит отметить, что совсем недавно стало известно о разводе Алекса Роднянского с российской актрисой Яниной Студилиной, которая запомнилась как Полина из "Ранеток". В одном из интервью актриса говорила, что у них с мужем разные политические взгляды. В итоге он вернулся в Украину, а она осталась с дочерью в Москве.

Отношения Миши Романовой и Алекса Роднянского

В интервью Славе Демину Миша рассказала, что познакомилась со своим любимым в соцсетях. Они добавили друг друга в друзья, а потом она решила ему написать.

Уже через 5 минут Романова удалила свое сообщение, но в диалог сразу вступил Алекс. Он уточнил у нее, что там было написано и почему она удалила смс. Так и завязалось их общение.

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