Миша Романова рассказала о празднике в семье.

Популярная украинская певица, экс-участница группы "ВИА Гра" Наталья Могилинец, она же Миша Романова, впервые за долгое время показала своего сына Мартина. Артистка поздравила мальчика с важным днем.

Мартину исполнилось 6 лет. По случаю праздника исполнительница публично обратилась к родному человеку и поделилась фотографиями с сыном. Романова посвятила пост мальчику в Instagram, где оставила теплые слова для него. Звезда отметила, что Мартин стал для нее стимулом становиться лучше и назвала его "главным мужчиной в жизни".

"Сегодня Мартину исполнилось 6 годиков. Помню тот день, когда мне сказали: "Поздравляем, у вас будет сынок". С того времени я стала счастливой мамой. Это самый дорогой подарок, который могла сделать мне судьба. Люблю все наши совместные моменты и ценю каждый прожитый день. Ты мой воздух, мой мотиватор, мой стимул. Люблю всем сердцем, мой главный мужчина в жизни", - поздравила с 6-летием сына Миша.

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Подписчики знаменитости также присоединились к поздравлениям и оставили пожелания для Мартина:

"Поздравляю нашего красивого мальчика, пусть его глаза всегда сияют от счастья. Мы ждем возвращения этого жениха"

"Мои поздравления"

"С именинником, дорогая! Пусть все мечты сбываются! Обнимаю вас"

"Поздравляю Мартина с днем рождения. Счастья и здоровья мальчику"

Напомним, ранее Миша Романова ответила, планирует ли возвращаться из Германии. Она говорит, что для нее самое главное - безопасность сына.

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