Российская пропагандистка пожаловалась на случай, который произошел с ней давно. Она отмечала Новый год на даче известного человека, где у нее украли мобильный телефон.

Известная певица Лолита Милявская вспомнила, как много лет назад праздновала Новый год на даче известного человека, имя которого раскрывать не захотела. Там с ней приключилась не очень приятная история - у нее украли телефон.

Звезда допускает, что это произошло, когда она вместе с другими гостями отправилась смотреть на салют.

"У меня телефон украли к Новому году. Это был первый год, когда я вышла замуж, и решила, что не буду работать. Случилось все на даче у одного очень известного человека, куда мы пошли с мужем, я там ненавидела всех, кто пел, потому что пока я ела оливье, они деньги зарабатывали. И я пошла смотреть салют, и во время этого у меня украли телефон. Я запомнила этот Новый год, муж потом подарил другой телефон. С тех пор сказала себе, что лучше буду работать в праздник", - призналась пропагандистка.

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Что Лолита говорит о войне в Украине

После того, как Россия полномасштабно вторглась на территорию нашей страны, звезда поддержала пропаганду. Она якобы вспомнила историю, которая случилась с ее мамой шесть лет назад. Так, певица рассказала, что ее родительницу в Киеве побили за русский язык. Многие в ее рассказ не поверили, поскольку показалось странным молчание Милявской на протяжении стольких лет.

Отметим, что сама Лолита - уроженка Украины. Она родилась и выросла в городе Мукачево.

Напомним, Лолита ощутила на себе всю бедность россиян.

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