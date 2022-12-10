Певица не скрывает, что хочет ездить в общественном транспорте бесплатно.

Предательница Лолита Милявская, которая поддерживает агрессию РФ против Украины, хотя родилась на Закарпатье, наконец ощутила на себе всю бедность россиян. Певица пересела на общественный транспорт и даже заговорила о том, что хочет ездить на нем бесплатно.

В своем Instagram Лолита утверждает, что теперь она ездит на электричках из-за того, что якобы устала от пробок в Москве и Подмосковье. Однако пользователи сети быстро заметили, что певица явно лукавит.

Так, Милявская записала видео в электричке, где "во всей красе" описала свои эмоции от поездки. Певице якобы нравится добираться не в своей теплой машине, а в холодном вагоне, который "забит" другими пассажирами.

Видео дня

"После праздников пойду получу всё-таки социальную карточку для бесплатного проезда в электричках. Есть толк от пенсии", - заявила Милявская.

Фанаты спросили у певицы, зачем ей бесплатный проезд, если она позиционирует себя успешной российской артисткой. Конечно, на такие вопросы Лолита не отвечает, а комментарии с подобными шутками "куда-то" исчезают со страницы Милявской. Судя по всему, предавшая Украину артистка уже не может позволить себе поездки на авто и хочет экономить даже на билетах для проезда на электричках.

Лолита Милявская: как любимица украинцев стала предательницей

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Лолита молчала, но впервые заговорила о войне в апреле. Тогда она вспомнила, как ей запретили въезд в Украину, и заявила, что "Родина ее предала".

Летом Милявская подыграла российской пропаганде. Она вдруг вспомнила, как ее маму в Киеве ударил "бандеровец". После этого предательница заявила, что считает себя военнообязанной в РФ.

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