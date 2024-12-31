Известный защитник "Азовстали" Михаил Дианов, который в прошлом году официально развелся со своей женой и ему приписывали роман с Олей Поляковой, рассказал об изменениях в личной жизни.
44-летний мужчина опубликовал в своем Instagram фото с новой возлюбленной. Оказалось, что Дианов недавно сделал девушке предложение и радостной новостью решил поделиться с подписчиками в Instagram.
"Она сказала "Да!" - подписал фото военный.
Интересно, что лицо будущей жены он решил скрыть от публики и пока не рассекречивает ее имя. Когда пара планирует сыграть свадьбу - пока тоже неизвестно.
Реакция подписчиков
Подписчики защитника поздравили его и написали такие пожелания:
- "Мои самые искренние поздравления, радуюсь за вас. Пусть судьба ваша будет счастливой"
- "Вау! Поздравляю"
- "Желаю счастливой и долгой жизни вместе! И детишек здоровеньких и счастливых"
- "Искренне рад за вас".
Что известно о Михаиле Дианове
Михаил Дианов - украинский военный, который с 2015 года является участником российско-украинской войны. Сначала подписал контракт с 79-й отдельной десантно-штурмовой бригадой. Позже стал бойцом батальона морской пехоты 36-й отдельной бригады морской пехоты и попал в российский плен.
21 сентября 2022 года Дианов наконец был освобожден из плена. Мужчина вернулся на родную землю очень истощенным из-за недоедания и ранения.
Напомним, ранее Оля Полякова ответила на слухи о романе с защитником "Азовстали".