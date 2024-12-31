Мужчина сделал предложение своей возлюбленной.

Известный защитник "Азовстали" Михаил Дианов, который в прошлом году официально развелся со своей женой и ему приписывали роман с Олей Поляковой, рассказал об изменениях в личной жизни.

44-летний мужчина опубликовал в своем Instagram фото с новой возлюбленной. Оказалось, что Дианов недавно сделал девушке предложение и радостной новостью решил поделиться с подписчиками в Instagram.

"Она сказала "Да!" - подписал фото военный.

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Интересно, что лицо будущей жены он решил скрыть от публики и пока не рассекречивает ее имя. Когда пара планирует сыграть свадьбу - пока тоже неизвестно.

Реакция подписчиков

Подписчики защитника поздравили его и написали такие пожелания:

"Мои самые искренние поздравления, радуюсь за вас. Пусть судьба ваша будет счастливой"

"Вау! Поздравляю"

"Желаю счастливой и долгой жизни вместе! И детишек здоровеньких и счастливых"

"Искренне рад за вас".

Что известно о Михаиле Дианове

Михаил Дианов - украинский военный, который с 2015 года является участником российско-украинской войны. Сначала подписал контракт с 79-й отдельной десантно-штурмовой бригадой. Позже стал бойцом батальона морской пехоты 36-й отдельной бригады морской пехоты и попал в российский плен.

21 сентября 2022 года Дианов наконец был освобожден из плена. Мужчина вернулся на родную землю очень истощенным из-за недоедания и ранения.

Напомним, ранее Оля Полякова ответила на слухи о романе с защитником "Азовстали".

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