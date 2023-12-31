По его словам, они остались близкими друзьями.

Защитник "Азовстали" Михаил Дианов рассказал, помирился ли он с Олей Поляковой после того, как она выступила на скандальной свадьбе во Львове.

В интервью Славе Демину он сказал, что до сих пор часто приходит в гости к певице, однако сейчас он больше общается с ее супругом Вадимом Буряковским.

Он добавил, что с самой Олей остается в хороших отношениях, несмотря на то, что перестал ходить на ее концерты из-за случая с выступлением на свадьбе.

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"Мы с ней не ссорились. Я был в гостях у Вадика, у ее мужа, а не у Оли. Мне уже надоело. Мы с ней не ссорились, она очень хороший человек. Я просто не пошел к ней на концерт и ей озвучил, что я не пойду на концерт из-за того, что она пела у преступников на свадьбе. Я даже не так сказал. Я назвал две фамилии – Москва и этот. Вот и вся причина. Ссоры не было, скандалов не было, мы с Олей очень хорошие друзья", – сказал Дианов.

Стоит отметить, что Полякова и Дианов дружат уже давно. Они стали близкими друзьями после того, как Дианов вернулся с плена. Они часто проводят время вместе, а также защитник "Мариуполя" ходил на ее концерты и даже поднимался на сцену, чтобы поздравить ее и сделать сюрприз.

Напомним, ранее Полякова ответила на слухи о романе с защитником Азовстали.

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