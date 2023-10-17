Она говорит, что они просто очень хорошие друзья.

Певица Оля Полякова в последнее время часто появляется на публике с защитником Азовстали Михаилом Диановым. Поэтому неудивительно, что пару заподозрили в романе.

Однако, как призналась Полякова в интервью Дмитрию Гордону, они с Диановым - просто очень хорошие друзья.

"Мы сдружились с Михаилом Диановым, у него "роман" с моим мужем Вадиком. Я познакомилась с ним во время сотрудничества наших благотворительных фондов. У нас был большой сбор, нам не хватало денег и Михаил вместе с фондом Рината Ахметова дали нам два миллиона, и мы поставили протезы прекрасным ребятам", - говорит артистка.

Она добавила, что приглашала защитника Украины к себе домой. У него прекрасные отношения с ее мужем.

"Сразу у нас с Михаилом завязалась дружба, я сразу его пригласила домой, и они с моим мужем подружились. И он даже шутил, что из одного плена, попал в другой, ведь он у нас был две недели", - отметила певица.

Напомним, ранее Оля Полякова высказалась об отъезде Потапа за границу.

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